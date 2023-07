Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsdienst kontrolliert zu schnellen E-Scooter - Verdacht des Fahren unter Drogeneinfluss

Bonn (ots)

Am 06.07.2023 gegen 11:00 Uhr führte der Verkehrsdienst der Bonner Polizei Kontrollen in der Parkanlage am Wittelsbacherring / Rottenburgstraße durch. Dabei fiel den Beamten ein aus Fahrtrichtung Beethovenplatz kommender E-Scooter auf, der augenscheinlich deutlich zu schnell unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der E-Scooter technisch manipuliert worden war und so eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 50 km/h erreicht werden konnte. Da der E-Scooter die für Elektrokleinstfahrzeuge zulässige Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h damit deutlich überschritt, wurde er fahrerlaubnispflichtig. Der Fahrzeugführer war jedoch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, weswegen ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde. Der E-Scooter wurde zur weiteren Beweissicherung sichergestellt. Bei dem 55 jährigen Fahrzeugführer ergaben sich zudem Hinweise auf einen Drogen- bzw. Medikamentenkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain, Cannabis und Amfetamin. Dem Mann wurde daher eine Blutprobe zur Beweissicherung durch eine Polizeiärztin entnommen.

