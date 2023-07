Polizei Bonn

POL-BN: Sachbeschädigung an geparktem Pkw in Bonn-Endenich - Alkoholisierter Tatverdächtiger nach Zeugenhinweis in Gewahrsam genommen

Bonn (ots)

Am 06.07.2023, gegen 23:00 Uhr, beobachtete ein Zeuge auf dem Flodelingsweg in Bonn-Endenich eine männliche Person, die sich an einem geparkten Kleinwagen zu schaffen machte. Der Verdächtige entfernte zunächst das hintere Kennzeichen des Wagens und trat dann gegen das Fahrzeug. Anschließend entfernte er sich zu Fuß vom Ort des Geschehens.

Eine alarmierte Polizeistreife traf die beschriebene Person kurze Zeit später und in unmittelbarer Nähe des Tatortes an und überprüfte ihn. Der 38-Jährige lag auf dem Bürgersteig und war augenscheinlich stark alkoholisiert. Neben dem Mann lagen das zuvor abmontierte Kennzeichen und Teile der entsprechenden Halterung. An dem betroffenen Wagen wurden neben dem fehlenden Kennzeichen auch mehrere Fußabdrücke und eine kleinere Beschädigung festgestellt.

Die polizeilichen Einsatzkräfte nahmen den 38-Jährigen in Gewahrsam. Das zuständige Kriminalkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen zu dem Fall und prüft auch, ob der Tatverdächtige noch für weitere, gleichgelagerte Taten in Frage kommen könnte.

