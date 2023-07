Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Ladendieb vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Am Mittwoch (05.07.2023), gegen 16:10 Uhr, wurde eine Streife der Wache GABI zu einem Elektronikmarkt am Friedensplatz gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf den Ladendetektiv, der einen 23-Jährigen bei einem Diebstahl beobachtet hatte. Der junge Mann hatte die elektronische Warensicherung an zwei Artikeln im Gesamtwert von rund 565,- Euro entfernt und den Kassenbereich passiert, woraufhin er von dem Ladendetektiv gestellt worden war. Auch am Vortag war er den Mitarbeitern bereits bei einem Diebstahl in dem Markt aufgefallen, hatte diesen aber noch ungehindert verlassen können. Wie sich herausstellte, ist der Beschuldigte ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er wurde daher vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht. Die zuständige Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen gegen ihn. Diese dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell