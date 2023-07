Polizei Bonn

POL-BN: Einbruch in Bäckerei in Bad Godesberg - Mitarbeiter beobachtete Tatverdächtigen

Bonn (ots)

In den Nachtstunden zum 07.07.2023 kam es auf der "Alte Bahnhofstraße" in Bad Godesberg zu einem Einbruch in eine Bäckerei - ein Zeuge beobachtete einen möglichen Tatverdächtigen:

Als ein Mitarbeiter der Filiale gegen 04:40 Uhr das Geschäft betrat, lief eine ihm unbekannte Person aus dem Laden und entfernte sich zu Fuß. Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung des Beobachteten, zu dem derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

20-25 Jahre alt 170-175 cm groß dichter, kurzer Bart hatte die Kapuze eines grauen Kapuzenpullovers über den Kopf gezogen trug einen Plastikbeutel und eine Zange bei sich

Nach der Spurenlage hatte sich der Tatverdächtige im rückwärtigen Bereich der Filiale (erreichbar über den "Hubertinumshof" durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters Zugang in das Ladenlokal verschafft. Über Art und Umfang möglichen Diebesgutes liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, oder Angaben zu Identität / aktuellem Aufenthaltsort des beschriebenen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 - 150 bei der Polizei zu melden.

