POL-BN: 15-jähriger Jugendlicher ohne Fahrerlaubnis als Führer eines PKW angetroffen

In der Nacht zu Donnerstag (06.07.2023), gegen 01:30 Uhr, wurde ein PKW durch Beamte der Bonner City-Wache im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an der Kölnstraße/Engländerweg kontrolliert. Als Fahrzeugführer wurde dabei ein 15-jähriger Jugendlicher festgestellt. Beifahrer war ein ebenfalls minderjähriger Jugendlicher. Der junge Fahrer hatte sich nach derzeitigem Kenntnisstand die Schlüssel des Wagens seines Vaters genommen, ohne, dass dieser darüber Bescheid wusste. Da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, erwartet ihn nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch gegen den Halter wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Jugendliche wurde an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Außerdem wurde ihm das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen untersagt.

