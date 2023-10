POL-BOR: Vreden - Radfahrer stürzt über Lenker

Gronau (ots) - Ereignisort: Gronau; Ereigniszeit: 04./05.10.2023; Alkoholisierte und unter Drogeneinfluss stehende Autofahrer beschäftigten Polizistinnen und Polizisten in Gronau am Mittwoch sowie in der Nacht zum Donnerstag. Der gravierendste Fall trug sich gegen 23.15 Uhr zu. Ein Zeuge hatte den Beamten einen verdächtigen Autofahrer gemeldet. Als diese dem Mann auf ...

mehr