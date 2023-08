Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schwerer Verkehrsunfall auf der B214

Celle (ots)

Eicklingen - Am heutigen (28.08.23) um 09:45 Uhr ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B214 gekommen. Nach ersten Erkenntnissen ist ein 58-jähriger Fahrer eines Skoda aus bislang nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Hier ist er mit einem 74-jährigen Fahrzeugführer eines Opel, welcher in Fahrtrichtung Celle gefahren ist, frontal kollidiert. Beide Fahrzeugführer sind in ihren Fahrzeugen eingeklemmt gewesen und mussten durch die Feuerwehr gerettet werden. Anschließend sind sie mit schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Celle gebracht worden. Die B214 ist für die Verkehrsunfallaufnahme und Straßenreinigung bis etwa 13 Uhr gesperrt gewesen und der Verkehr ist örtlich abgeleitet worden.

