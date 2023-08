Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tag der Sicherheit bei der Polizei Celle

Celle (ots)

Celle - Am kommenden Sonntag (27.08.2023) in der Zeit zwischen 11 Uhr und 17 Uhr, findet auf dem Gelände der Polizei Celle der Tag der Sicherheit statt. Es wird ein buntes Programm um das Thema Sicherheit geboten. Auch die Nachwuchswerbung soll dabei nicht zu kurz kommen. Für die kleinsten Gäste wird die Präventionspuppenbühne der Polizeidirektion Lüneburg vor Ort sein. In der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr und 13 Uhr bis 14 Uhr wird für die Zielgruppe der Schulanfänger/-innen und ihrer Eltern das Stück "Das Rätsel um die gelben Füße" aufgeführt. Von 15 Uhr bis 16 Uhr wird dann das Stück "Netzdschungel" gezeigt, welches sich an Dritt- und Viertklässler/-innen, und deren Eltern, richtet. Für Interessierte für unseren spannenden und abwechslungsreichen Polizeiberuf sind unsere Einstellungsberater/-innen vor Ort, welche Rund um das Thema Bewerbung und Studium informieren. Für das leibliche Wohl ist an diesem Tag selbstverständlich ebenfalls gesorgt.

