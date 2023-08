Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schulanfang - aber bitte sicher!

Celle (ots)

Es ist wieder soweit, viele ABC-Schützinnen und ABC-Schützen haben in dieser Woche mit dem Lebensabschnitt Schule begonnen. Wie sie alle wissen, wird bei nahezu allen Schulen, zumindest im urbanen Bereich, über den elterlichen Bring- und Holdienst mit Kraftfahrzeugen geklagt. Das ist in Celle nicht anders. Jedoch hat jede Schule ihre eigenen speziellen Probleme. Aus diesem Grund hat die Polizei in diesem Jahr eine gemeinsame Aktion mit der Grundschule Hehlentor umgesetzt, die schon vor den Ferien besprochen war. Seit Jahren ist zu beobachten, dass Elterntaxis nicht nur in letzter Minute in der Hartzerstraße auf dem Gehweg halten, um "Ihre Kinder sicher" abzuladen. Bei Ansprache heißt es oft: "Ich bin ja gleich wieder weg!" Noch interessanter wird es mittags oder nachmittags, wenn die Elterntaxis 20 oder gar 30 Minuten den Gehweg blockieren. In jedem Fall ist ein Kind nur mit Glück hinter den Falschparkenden zu erkennen. Darum haben die Kinder die berühmten "gelben Füße" welche den Kindern Stellen für sicheres Überqueren oder sichere Wegstrecken zeigen sollen, in großer Stückzahl auf dem oft zugeparkten Gehwegstück aufgebracht. Ob dies wirklich zu mehr Rücksicht führt ist jedoch fraglich, denn nachdem im Schulumfeld die Kinder noch diverse weitere "Gefahrenpunkte" festgelegt und markiert hatten und die Aktion beendet war, standen schon die ersten wieder auf den entsprechenden Gehwegen. Darum folgt hier nochmals die große Bitte der Polizei, die Kinder nicht bis in die Schule zu fahren und lieber 200 Meter vorher aussteigen zu lassen oder abzuholen, sodass das Schulumfeld vom "Lieferverkehr" entzerrt wird. Der beste Schulweg wird zu Fuß zurückgelegt, was natürlich nicht immer möglich ist. Doch zum sicheren Schulweg gehört es auch, dass die Kinder die Fußgängerüberwege sicher überqueren können. Diejenigen, die am Fußgängerüberweg haltende Fahrzeuge überholen oder über den Gehweg vorbeifahren, dürfen sich jedenfalls nicht wundern, wenn eine Richterin oder ein Richter den Führerschein/ die Fahrerlaubnis einziehen. Wie in allen Jahren üblich, kontrolliert die Polizei nun noch mehr im Schulumfeld und wird nach Möglichkeit in den ersten Tagen vor allem informieren. Denken Sie dran, unsere Kinder sind unsere Zukunft! Helfen Sie bitte, die Jüngsten zu schützen. Vielen Dank, Karsten Wiechmann, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Celle.

