LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Eisenach (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte verursachten einen Schaden von ungefähr 400 Euro an einem Wohn- und Geschäftshaus in der Alexanderstraße. Der oder die Täter beschädigten in der Zeit zwischen dem 26. Februar, 09.00 Uhr und gestern, 08.00 Uhr mehrere an den Gebäuden befindliche Fallrohre. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0054511/2023) entgegen. (jd) ...

