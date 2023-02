Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Werkstatt- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Personen gelangten widerrechtlich in eine Kfz-Werkstatt in der Straße "Hüttengrund". Aus dem Gebäudeinneren entwendeten der oder die Täter unter anderem Werkzeug. Der Beuteschaden beläuft sich auf schätzungsweise 13.000 Euro. Weiterhin entstand Sachschaden in Höhe von knapp 6.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 25. Februar, 13.00 Uhr und gestern, 07.20 Uhr. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0054359/2023) mit der Polizei Ilmenau in Verbindung zu setzen. (jd)

