Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach zwei Verkehrsunfallfluchten

Landkreis Gotha (ots)

Vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Flößgraben" in Georgenthal ereignete sich in der Zeit zwischen dem 11. Februar, 13.00 Uhr und dem 17. Februar, 12.00 Uhr ein Verkehrsunfall bei welchem der Unfallverursacher die Unfallstelle pflichtwidrig verließ. Der unbekannte Fahrzeugführer touchierte mit seinem Fahrzeug einen Renault, der in einer quer zur Fahrspur angeordneten Parklücke abgestellt war und verursachte Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Ein weiterer Fall von Verkehrsunfallflucht geschah am 17. Februar, gegen 17.25 Uhr, im Bereich der "Europakreuzung" in Gotha. Hier überquerte ein Fahrradfahrer eine auf Rot geschaltete Ampel und touchierte den Ford einer 27-Jährigen. Dabei entstand Schaden von ungefähr 1.500 Euro. Der Fahrradfahrer kann wie folgt beschrieben werden: 18-25 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß, magere Statur und lockiges Haar. Zeugenhinweise zu den Sachverhalten nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0045934/2023 (Georgenthal), 0046358/2023 (Gotha)) entgegen. (jd)

