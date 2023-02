LPI-GTH: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Landkreis Gotha (ots) - Vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Flößgraben" in Georgenthal ereignete sich in der Zeit zwischen dem 11. Februar, 13.00 Uhr und dem 17. Februar, 12.00 Uhr ein Verkehrsunfall bei welchem der Unfallverursacher die Unfallstelle pflichtwidrig verließ. Der unbekannte Fahrzeugführer touchierte mit seinem Fahrzeug einen Renault, der in einer quer zur Fahrspur angeordneten Parklücke ...

mehr