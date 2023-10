Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Berauschte Autofahrer halten Polizei Gronau in Atem

Gronau (ots)

Ereignisort: Gronau;

Ereigniszeit: 04./05.10.2023;

Alkoholisierte und unter Drogeneinfluss stehende Autofahrer beschäftigten Polizistinnen und Polizisten in Gronau am Mittwoch sowie in der Nacht zum Donnerstag.

Der gravierendste Fall trug sich gegen 23.15 Uhr zu. Ein Zeuge hatte den Beamten einen verdächtigen Autofahrer gemeldet. Als diese dem Mann auf der Hermann-Ehlers-Straße Anhaltezeichen optischer wie auch akustischer Art gaben, ignorierte er diese. An der Kreuzung Hermann-Ehlers-Straße /Alstätter Straße hielt der Fahrer an einer roten Ampel und die Verfolger traten an das Fahrzeug heran. Als dieser die Beamten bemerkte, gab er Gas. Auf einem Parkplatz an der Zollstraße endete die rasante Flucht. Der Autofahrer hatte sich in einer Parklücke festgefahren, blockiert zwischen einer Laterne und einem Streifenwagen. Bei einem letzten Versuch, sich aus der misslichen Situation zu befreien, beschädigte der Flüchtige ein geparktes Auto sowie das Einsatzfahrzeug der Polizei. Das Display eines Atemalkoholgerätes zeigte einen Wert an, der für eine Blutalkoholkonzentration von 1,5 Promille sprach. Das Ergebnis deckte sich mit einer Zeugenaussage, dass der Mann beim Einkauf in einem Tankstellenshop bereits stark nach Alkohol gerochen habe. Als er nach dem Einkauf seinen Wagen in Gang setzen wollte, misslang dieses zunächst, da er die Handbremse noch gezogen hatte. Erst nach einiger Zeit konnte er das Problem lösen. Mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit, so der Zeuge, ging es dann auf die Ochtruper Straße, bis ihn die Polizei zum Anhalten aufforderte. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. Ein Arzt entnahm dem 29-Jährigen aus Polen eine Blutprobe.

So auch in zwei weiteren Fällen. Drogentests schlugen bei einem 37-jährigen auf der Overdinkelstraße gegen 22.35 Uhr und bei einem 23-jährigen auf der Moltkestraße gegen 16.30 Uhr an. Auch diesen beiden Männern untersagten die Polizisten die Autofahrt bis zur Ausnüchterung. Ordnungswidrigkeitenanzeigen sind hier die Folge.

Mit einer solchen Anzeige muss auch ein 27-jähriger Fahrer eines Wagens rechnen. Bei einer Kontrolle gegen 00.35 Uhr am Donnerstagmorgen, auf der Gronauer Straße ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,5 mg/l Alkohol in der Atemluft. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell