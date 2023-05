Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Zeugen nach Einbruch gesucht

Wietmarschen (ots)

Dienstagnacht, gegen 03.00 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Wietmarschen zu einem Einbruch in eine Schule. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Gebäude und entwendeten Bargeld. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 137 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wietmarschen unter der Telefonnummer: 05925-998960 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell