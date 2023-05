Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Lathen (ots)

Am Montag zwischen 8 und 8.20 Uhr kam es auf der Sögeler Straße in Lathen zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Fahrerin eines Porsche bog aus der Wahner Straße nach rechts auf die Sögeler Straße in Richtung Lathen ab. Im Abbiegevorgang kollidierte sie mit zwei Pylonen, die zuvor durch den Bauhof Lathen zur Absicherung von Pflanzarbeiten an der dortigen Verkehrsinsel aufgestellt wurden. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort. Die Fahrerin sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

