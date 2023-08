Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Gaststätte - Versuchter Einbruch - Kennzeichendiebstahl - I-Phone unterschlagen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Gaststätte

Bad Hersfeld. Aus einer Gaststätte in der Breitenstraße stahlen Unbekannte einen Spielautomaten. Zunächst hatten die Einbrecher die Tür der Lokalität aufgehebelt. Anschließend entwendeten sie den Automaten. Der Einbruch wurde am Freitagmorgen (04.08.), gegen 5.30 Uhr, festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist nicht unbekannt. Auch der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch unklar. Es entstand zudem Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Schenklengsfeld. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Freitag (04.08.) in den Bauhof der Gemeinde einzubrechen, indem sie ein Fenster gewaltsam beschädigten. Die Täter gelangten nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen jedoch nicht in die Räumlichkeiten des Gebäudes in der Straße "In der Aue". Es entstand Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen BN-SY 4664 eines schwarzen BMW 520D stahlen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (04.08.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Wittastraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

I-Phone unterschlagen

Bad Hersfeld. Ein I-Phone 14 nahmen Unbekannte in der Zeit von Sonntagabend (30.07.), gegen 23 Uhr, bis Montagmorgen (31.07.), gegen 2 Uhr, in einer Gaststätte in der Straße "Am Markt" unerlaubt mit. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hatte ein 30-jähriger Mann das Handy im Wert von etwa 700 Euro zuvor dort liegen lassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell