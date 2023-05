Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Dachstuhlbrand mit starker Rauchentwicklung - Auslösung von Warnapps

Dresden

Dachstuhlbrand

Wann: 28. Mai 2023 20:51 Uhr Wo: Caspar-David-Friedrich-Straße / Dresden-Strehlen

Gegenwärtig ist die Feuerwehr Dresden mit zahlreichen Kräften bei einem Dachstuhlbrand im Einsatz. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung weithin sichtbar. Aus mehreren Fenstern drang dichter, dunkler Brandrauch. Durch den Einsatzleiter wurden unverzüglich weitere Kräfte nachgefordert. Während sich mehrere Trupps unter Atemschutz in das Gebäude zur Personensuche und Brandbekämpfung begaben, wurde über eine Drehleiter von außen ein weiteres Strahlrohr vorgenommen. Die Bewohner des Mehrfamiliengebäudes werden gegenwärtig in einem Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe temporär untergebracht. Eine Person wurde mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Durch den Brand kommt es zu einer starken Geruchsbelästigung, welche auch in anderen Stadtteilen deutlich wahrnehmbar ist. Aus diesem Grund wurde das Modulare Warnsystem des Bundes (MoWaS) ausgelöst, und über Warnapps eine Information an die Bevölkerung gegeben. Sollten Sie den Brandgeruch wahrnehmen, so halten Sie bitte Fenster und Türen geschlossen und schalten Lüftungs- und Klimaanlagen ab!

Der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle und es finden Restlöscharbeiten statt. Die Einsatzkräfte finden immer wieder Glutnester, welche einzeln gelöscht werden müssen. Der Einsatz wird sich noch bis weit in die Nachtstunden hinziehen. Die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz sind derzeit 60 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Übigau, Striesen und Altstadt, der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehren Lockwitz und Kaitz.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell