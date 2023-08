Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall (Alleinunfall) mit schwer verletzter Fahrradfahrerin

Alsfeld (ots)

Am Sonntagabend (06.08.) kam es in der Alten Liederbacher Straße in Alsfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 45-jährige Alsfelderin mit ihrem Fahrrad stürzte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge, fuhr die Dame gegen 23.30 Uhr mit ihrem Fahrrad zunächst an der Hessenhalle vorbei in Richtung der "Alten Liederbacher Straße". Vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit bei gleichzeitiger regennasser Fahrbahn, verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte über eine dort befindliche Mauer etwa zwei Meter tief in eine dahinter liegende, baulich bedingte Spalte zwischen den beiden dortigen Gebäuden. Die nur rund einen halben Meter breite Spalte befindet sich am Ende eines Parkplatzes, der zu einem der beiden Gebäude gehört und ist auf den ersten Blick nur schlecht einsehbar. Durch lautes Rufen machte die Verunglückte zufällig vorbeigehende Passanten auf sich aufmerksam, die der Dame dann halfen. Durch den Sturz zog sich die Frau, die ersten Erkenntnissen zufolge keinen Fahrradhelm trug, schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers zu. Sie wurde zur Behandlung durch einen Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 100 EUR.

Gefertigt: Boppert, PHK, Polizeistation Alsfeld

