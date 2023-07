Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter schlägt Kind

Korschenbroich (ots)

Ein Unbekannter soll am Montagnachmittag (03.07.), gegen 17:30 Uhr, an der Schulstraße einen 7 Jahre alten Radfahrer auf den Arm geschlagen haben. Der Junge verspürte nach dem Schlag Schmerzen, musste aber nicht in ärztliche Behandlung.

Der 7-Jährige und sein 9 Jahre alter Bruder waren mit Rädern auf dem Gehweg in Richtung Bachstraße unterwegs, als ihnen der Mann entgegenkam. Ohne Zwischenfall konnte zunächst der ältere Bruder den Fußgänger passieren. Als auch der 7-Jährige an an dem Mann vorbeifuhr, schlug ihm der Unbekannte unvermittelt auf den Arm.

Beschreibung:

Den Fußgänger beschreiben die Kinder als circa 40 bis 70 Jahre alt Mann mit braunen mittellangen Haaren. Er soll eine Brille getragen haben und mit einem grünen T-Shirt und einer Jeanshose bekleidet gewesen sein.

Die Mutter erstattete am Dienstagnachmittag (04.07.) Anzeige bei der Polizei. Das Kriminalkommissariat 23 hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell