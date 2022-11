Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau/Biebesheim: Zwei Wohnungseinbrüche beschäftigen Ermittler

Groß-Gerau/Biebesheim (ots)

Gleich zweimal schlugen Wohnungseinbrecher in den vergangenen Tagen zu. Mit Gewalt hebelten die Täter am Donnerstag (17.11.), in der Zeit zwischen 17.40 und 18.00 Uhr die Terrassentür eines Wohnhauses in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Biebesheim auf und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Dort durchsuchten sie anschließend zahlreiche Zimmer. Ihnen fiel unter anderem ein Tresor mit Bargeld sowie persönlichen Unterlagen in die Hände.

Gewaltsam drangen Einbrecher zudem am Freitag (18.11.), in der Zeit zwischen 8.00 und 23.15 Uhr, in ein Haus in der Straße "Lange Hecke" in Groß-Gerau ein. Im Gebäudeinnern suchten sie nach Wertsachen. Was in diesem Fall genau gestohlen wurde, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen zeigen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

