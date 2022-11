POL-DA: Groß-Gerau: Diebe entwenden Rüttelplatte von Baustelle/Wer hat den Abtransport bemerkt?

Erbach/Michelstadt (ots) - Am Samstag (19.11.), in der Zeit zwischen 18.50 und 21.10 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam durch ein Fenster in ein Wohnhaus im Kappenrainweg in Michelstadt ein. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen die ungebetenen Besucher anschließend Bargeld mitgehen. Zudem geriet in der Nacht zum Sonntag (20.11.) ein in der Brückenstraße in ...

