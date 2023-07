Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Rentnerin vertreibt Wohnungseinbrecher

Ludwigsburg (ots)

Das Eingreifen einer 75-Jährigen Bewohnerin verhinderte am Donnerstag (13.07.2023) einen Einbruch in ein Wohnhaus in der Aberlin-Jörg-Straße in Schwieberdingen. Die Seniorin wachte gegen 03:00 Uhr auf, da jemand auf der Terrasse ihrer Doppelhaushälfte die Gartenmöbel verrückte. Aus dem Fenster ihres Schlafzimmers im ersten Stock konnte sie daraufhin einen unbekannten Mann sehen, der auf den zurechtgerückten Gartentisch gestiegen war, um so ein geöffnetes Fenster erreichen zu können. Die 75-Jährige rief dem Mann zu, sie werde die Polizei verständigen, woraufhin dieser sofort die Flucht ergriff.

