Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Fahrlässigkeit verursacht Brand in einem Garten in der Hindenburgstraße

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich durch eine nicht vollständig gelöschte Zigarette entstand am Donnerstagvormittag (13.07.2023) in der Hindenburgstraße in Murr ein Brand in einem Garten, der durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. Ein 78-Jähriger führte gegen 10:00 Uhr Gartenarbeiten auf einem Nachbargrundstück durch und rauchte nebenher eine Zigarette. Vermutlich weil die Zigarette nicht vollständig ausgedrückt wurde, fing der ausgetrocknete Rasen auf dem Grundstück Feuer. Der 78-Jährige und ein weiterer Nachbar versuchten, den Brand selbst zu löschen, mussten aber im Endeffekt die Feuerwehr hinzurufen. Die Flammen griffen nicht auf die angrenzenden Gebäude über. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an dem Gartengrundstück ist unbekannt.

