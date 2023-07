Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Bietigheim-Bissingen: 33-Jähriger nach Trunkenheitsfahrt, Widerstandshandlungen und Betäubungsmittelverstoß in Haft

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (11.07.2023) gegen 11:40 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen einen 33-jährigen Mann auf einem Tankstellengelände in der Löchgauer Straße in Bietigheim, nachdem zuvor ein stark betrunkener Mann im Bereich einer weiteren Tankstelle in der Großingersheimer Straße in Bietigheim gemeldet worden war, der mit einem blauen Citroen vom Tankstellengelände gefahren sei. Im Rahmen der Fahndung stellten Beamte das beschriebene Fahrzeug parkend auf dem Tankstellengelände in der Löchgauer Straße fest, weshalb der neben dem Fahrzeug befindliche 33-Jährige kontrolliert werden sollte. Nachdem der sichtlich alkoholisierte Mann nach Ausweisdokumenten durchsucht wurde, leistete dieser vehement Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Den Beamten gelang es, ihn zu Boden zu bringen und ihm Handschließen anzulegen. Hierbei erlitten sowohl der 33-Jährige als auch die beiden Beamten leichte Verletzungen. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung des 33-Jährigen neben einem Klappmesser auch eine größere Menge Betäubungsmittel in dessen Hosentasche. Nachdem der Verdacht bestand, dass der Mann alkoholisiert am Steuer saß, musste er sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Auch hier kam es erneut zu Widerstandshandlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der 33-Jährige am Mittwochmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des unerlaubten bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, setzte diesen in Vollzug und wies den 33-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

