Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Zeugen nach Körperverletzung im Freibad gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (11.07.2023) gegen 18:00 Uhr kam es in einem Freibad in der Altachstraße in Asperg zu einer Körperverletzung, zu der die Polizei noch Zeugen sucht. Zunächst kam es auf der Sprungturmanlage des Freibades zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 15-Jährigen und einer bislang unbekannte vierköpfigen Personengruppe. Nachdem vereinbart wurde, die Angelegenheit nachträglich zu klären, gingen der 15-Jährige in Begleitung eines Freundes und die noch unbekannten Personengruppe in Richtung des Volleyballfeldes. Dort schlugen zwei Täter aus der Personengruppe unvermittelt und mehrfach mit der Faust auf den 15-Jährigen ein und verletzten diesen leicht. Anschließend flüchtete die Personengruppe unerkannt. Die beiden Täter waren zum Tatzeitpunkt lediglich mit einer Badehose begleitet. Sie werden als zirka 15-jährige, rund 165 bis 170 Zentimeter große Jugendliche mit dunklem Teint und muskulösem Körperbau beschrieben. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell