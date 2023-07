Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz - Horrheim: Landwirtschaftliche Arbeitsmaschine entwendet

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Dienstag (11.07.2023) 22:00 und Mittwoch (12.07.2023) 08:00 Uhr in Horrheim eine landwirtschaftliche Arbeitsmaschine entwendet. Die Zugmaschine der Marke "Uzina Tractorul" vom Typ "U 445 Super" in der Farbe rot war auf einem Grundstück in der Pforzheimer Straße im Bereich eines Kreisverkehres an der Landesstraße 1106 zwischen Horrheim und Ensingen abgestellt. An der nicht für den Straßenverkehr zugelassene Zugmaschine war ein selbstgebauter Holzspalter angebracht. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 3.500 Euro. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich an das Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 941-0 oder E-Mail vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de.

