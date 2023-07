Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit verletzter Pedelec-Fahrerin

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (12.07.2023) gegen 17:15 Uhr an einem Kreisverkehr der Ludwigsburger Straße in Tamm ereignet hat. Eine 45-Jährige war mit ihrem Pedelec auf der Straße "Am Reitweg" in Richtung Ludwigsburger Straße unterwegs. Da sich dort ein Rückstau gebildet hatte und ein Lkw im Kreisverkehr stand, stieg sie von ihrem Fahrrad ab, um die Ludwigsburger Straße am Fußgängerüberweg vor dem Lkw zu überqueren. Hierzu stellte sie sich mit einem Bein auf das Pedal des Fahrrades und stieß sich mit dem anderen Bein ab, um mit dem Fahrrad wie mit einem Tretroller bis zur Mittelinsel des Fußgängerüberwegs zu rollen. Dort hielt die 45-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen nicht an, sondern setzte die Überquerung der Ludwisgburger Straße fort, da sie zwar nach rechts schaute und ein Fahrzeug wahrnehmen konnte, jedoch davon ausging, dass dessen Fahrerin sie ebenfalls sah und anhalten würde. Die 37-jährige Fiat-Fahrerin wiederum näherte sich dem Kreisverkehr aus Richtung Tammerfeld kommend, hielt eigenen Angaben zufolge am Fußgängerweg an und fuhr los, ohne die 45-Jährige mit ihrem Pedelec zu bemerken. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Pedelec und dem Fiat, wobei die 45-Jährige stürzte und sich Verletzungen im Gesicht, am Ellbogen sowie am Bein zuzog. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fiat und dem Pedelec entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 1.500 Euro. Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell