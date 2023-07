POL-LB: Vaihingen an der Enz: Einbruch auf Baustellengelände in der Hans-Krieg-Straße

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (12.07.2023) gegen 17:15 Uhr an einem Kreisverkehr der Ludwigsburger Straße in Tamm ereignet hat. Eine 45-Jährige war mit ihrem Pedelec auf der Straße "Am Reitweg" in Richtung Ludwigsburger Straße unterwegs. Da sich dort ein Rückstau gebildet hatte ...

