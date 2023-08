Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Verkehrsunfälle in Fulda

Fulda (ots)

1. Zeugen gesucht / Verkehrsunfallflucht/ 6.000 Euro Fremdschaden

Ein 50-jähriger Mann aus Fulda parkte in der Zeit von Freitag (05.08.), 20.15 Uhr, bis Samstag (05.08.), 10.50 Uhr, seinen PKW, einen schwarzen Nissan Juke, ordnungsgemäß in einer Parkbucht gegenüber der Goerdeler Straße, etwa Höhe Hausnummer 8. Am Samstag morgen musste der 50-Jährige dann feststellen, dass sein PKW einen massiven Schaden im Frontbereich aufwies.

Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass das unfallverursachende Fahrzeug die Goerdeler Straße in Fahrtrichtung der Von-Stauffenberg-Straße befuhr und aus unbekannten Gründen im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn abkam und mit dem geparkten PKW kollidierte. Im Anschluss daran flüchtete die unfallverursachende Person von der Unfallstelle.

Der entstandene Sachschaden an dem geparkten PKW Nissan Juke wird auf circa 6.000 Euro beziffert.

Laut unabhängigen Zeugenangaben könnte sich der Verkehrsunfall am Samstagmorgen (05.08.) gegen 05.15 Uhr ereignet haben, da man um diese Uhrzeit einen lauten Knall wahrnehmen konnte.

Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661-105-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet über die Onlinewache unter polizei.hessen.de zu melden.

2. Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person/ 30.000 Euro Sachschaden

Eine leicht verletzte Person und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 30.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Sonntag (06.08.), gegen 19.50 Uhr in Fulda in der Turmstraße / Ecke Phillip-Reis-Straße.

Eine 70-jährige Frau aus Künzell befuhr mit ihrem PKW, einem Toyota Yaris, in Künzell die Phillipp-Reis-Straße in Fahrtrichtung der Straße Liedeweg. In Höhe der Turmstraße wollte die 70-Jährige in diese einbiegen, beachtete hierbei jedoch offenbar nicht den auf der Turmstraße in Fahrtrichtung Pilgerzell bevorrechtigt fahrenden PKW Skoda Oktavia, so dass es im weiteren Verlauf zu einem Zusammenprall beider Fahrzeuge kam.

Während die 70-jährige Unfallverursacherin unverletzt blieb und mit dem Schrecken davonkam, wurde die Fahrerin des Skoda, eine 48-jährige Frau, ebenfalls aus Künzell stammend, glücklicherweise nur leicht verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde sie vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Durch den Zusammenprall wurden die Fahrzeuge stark beschädigt und mussten durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.

Schmitt, PHK`in, Polizeistation Fulda

