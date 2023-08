Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle und Straßenverkehrsgefährdung

Rotenburg an der Fulda (ots)

Verkehrsunfall, Personenschaden, Alheim

Samstag, 05.08.2023, 20:45 Uhr Eine 34-jährige PKW Fahrerin befuhr die Bundesstraße 83 von Heinebach kommend in Richtung Morschen. Durch Unachtsamkeit geriet der PKW ins Schleudern, fuhr über die Bankette in den Straßengraben, überschlug sich dort und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin konnte den PKW selbst verlassen, sie blieb unverletzt; jedoch wurde sie am Unfallort durch einen alarmierten Notarzt untersucht. Der PKW musste abgeschleppt werden. Sachschaden: 8100 Euro.

Straßenverkehrsgefährdung, Bebra

Sonntag, 06.08.2023, 04:45 Uhr Ein 33-jähriger PKW-Fahrer aus Bebra kam auf der B27 von Eschwege kommend in Höhe der Abfahrt Bebra-Mitte von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke und kam dann auf der rechten Fahrbahnspur zum Stehen.Es wurden mehrere Felder der Schutzplanke beschädigt, der PKW war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, ein Blutentnahme wurde angeordnet. Sachschaden: 5000 Euro

(Polizeistation Rotenburg an der Fulda, Lampersbach, PHK)

