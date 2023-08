Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fehler beim Fahrstreifenwechsel - Pkw touchiert Stadtbus

Bad Hersfeld (ots)

Am Freitag (04.08.2023) befuhr eine 46-jährige Frau aus Schwalmtal mit ihrem Pkw Opel Corsa gegen 18.45 Uhr die Hainstraße - aus Richtung der Hochbrücke kommend - in Fahrtrichtung Eichhofstraße. Sie befuhr mit ihrem Fahrzeug den rechten von zwei Fahrstreifen. Links neben ihr fuhr ein 25-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Stadtbus. Als die Fahrzeugführerin aus dem Vogelsbergkreis den Fahrstreifen nach links wechseln wollte, übersah sie den dort fahrenden Kraftomnibus MAN des jungen Mannes und touchiert diesen seitlich. Es wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.300 Euro.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

