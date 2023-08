Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Bargeld - Einbruch in Kiosk - Handy entwendet - Einbruch in Firma

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl von Bargeld

Bad Hersfeld. Aus der Kasse einer Spielhalle in der Dudenstraße stahlen Unbekannte am Donnerstagmorgen (03.08.), gegen 5.30 Uhr, eine noch unbekannte Menge Bargeld. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen schlugen die Langfinger zu, als sich eine Mitarbeiterin kurzzeitig von ihrem Arbeitsplatz entfernte. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kiosk

Bebra. Unbekannte brachen zwischen Dienstag (01.08.) und Donnerstag (03.08.) in ein Kiosk im Bereich des Breitenbacher Sees ein. Gewaltsam verschafften sich die Einbrecher Zugang zu den gewerblichen Räumen und entwendeten daraus circa 20 Flaschen Bier. Außerdem entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handy entwendet

Bebra. Am Donnerstag (03.08.), gegen 13 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Mann in einem Geschäft in der Rathausstraße ein Handy einer Frau aus Bebra. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen betrat der Täter den Laden, sprach die Dame an und griff beim Verlassen der Geschäftsräume unbemerkt nach ihrem Handy - einem schwarzen Samsung Galaxy S22 Ultra. Der Unbekannte kann als männlich, circa Mitte 20, etwa 1,75 Meter groß, von schlanker Statur und mit süd-/ osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine blaue OP-Maske, eine schwarze Basecap sowie eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen Hoodie. Der Mann habe zudem kein Deutsch gesprochen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firma

Schenklengsfeld. Kurz vor Mitternacht schlugen Unbekannte am Donnerstag (03.08.) eine Fensterscheibe eines Betriebs in der Straße "In der Aue" ein. Anschließend betraten die Täter das Gebäude. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Einbrecher aber schließlich wieder. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell