POL-OH: HINWEIS FÜR MEDIEN - Einbrüche verhindern: Einbruchsschutzaktion der Polizei Osthessen zur Ferienzeit in Fulda

HINWEIS AN MEDIENSCHAFFENDE: Wir bitten höflichst die Meldung frühestens am Montag (07.08.) zu veröffentlichen, damit Bürgerinnen und Bürger in zeitlicher Nähe zu der Aktion davon Kenntnis erlangen.

Osthessen. Sommerzeit gleich Urlaubszeit. Doch gerade mit Beginn der Ferien bieten sich Einbrechern günstige Tatgelegenheiten. Einbrüche ereignen sich in den Sommermonaten oftmals tagsüber, nicht selten während einer urlaubsbedingten Abwesenheit von Zuhause. Insbesondere überfüllte Briefkästen, geschlossene Rollläden, dauerhaft vor dem Haus geparkte Fahrzeuge sowie Abwesenheitsnachrichten auf dem Anrufbeantworter und in den sozialen Netzwerken deuten auf leerstehende Wohnungen oder Häuser hin und könnten Langfinger anlocken. Daher führt das Polizeipräsidium Osthessen wieder zielgerichtete Kontroll- und Präventionsmaßnahmen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität durch.

Aktion der Polizei Osthessen in Fulda: Kostenfreie Einbruchsschutzberatung und individuelle Schwachstellenanalyse

Fenster und Türen bei Abwesenheit immer verschließen sowie mit geeigneter Technik und Beleuchtung die Anwesenheit im Haus simulieren, lauten daher nur einige Tipps der Polizei: Oft sind es schon Kleinigkeiten, die ein Eindringen von Fremden verhindern oder Tatgelegenheiten erschweren.

Vor diesem Hintergrund werden Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizei Fulda sowie der Hessischen Bereitschaftspolizei am kommenden Dienstag, den 08. August 2023, im Bereich von Edelzell und Pilgerzell, Petersberg sowie Kämmerzell und Gläserzell Wohnhäuser sowie abgestellte Fahrzeuge genauer ins Auge fassen. Dabei achten die uniformierten und zweifelsfrei als Polizei erkennbaren Einsatzkräfte insbesondere auf Tatgelegenheiten für Einbrecher und schlüpfen dabei für einen Tag in deren Haut:

- Sind Fenster offen oder gekippt geblieben, als das Haus verlassen wurde? - Sind die Haus- oder Terrassentür oder andere Türen von Nebengebäuden, die einen Zugang in Wohnräume ermöglichen, nicht verschlossen und nur zugezogen worden? Stehen sie möglicherweise sogar offen, weil die Bewohnerinnen und Bewohner nur mal kurz im Garten oder in der Garage sind? - Ist von außen eindeutig erkennbar, dass niemand zuhause ist? - Ist das Fahrzeug nicht abgeschlossen und liegen darin vielleicht sogar offensichtlich erkennbare Wertsachen?

Sollte dies der Fall sein, werden die Polizistinnen und Polizisten offensiv auf mögliche Schwachstellen aufmerksam machen. Dazu betreten die Beamtinnen und Beamten mitunter auch frei zugängliche Grundstücke - aber keine Wohnräume. Anwohnerinnen und Anwohner die bei der Aktion persönlich angetroffen werden, haben dadurch auch die Möglichkeit sich direkt vor Ort mit den uniformierten "Einbrechern für einen Tag" auszutauschen und so den privaten Bereich einbruchssicherer zu machen.

Gut zu wissen: Wohnungseinbruchszahlen auf konstant niedrigem Niveau - Jeder zweite Einbruch bleibt im Versuchsstadium

Die Zahlen im Deliktsfeld Wohnungseinbruchsdiebstahl (WED) sind in Osthessen seit 2017 auf einem konstant niedrigen Niveau. In 2022 lag die Aufklärungsquote zudem bei 29,7 Prozent, was gleichzeitig den zweithöchsten Wert seit 2016 darstellt. Und das soll auch so bleiben!

Die niedrigen Fallzahlen gepaart mit der hohen Aufklärungsquote dürften unter anderem auf einen anhaltend hohen Kontrolldruck, intensive Präventionsmaßnahmen und verbesserte Sicherungstechnik im Bereich des Wohnungseinbruchsdiebstahls zurückzuführen sein. So führten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachstelle Prävention des Polizeipräsidiums Osthessen allein in den vergangenen fünf Jahren bei etwa 1.200 Bauherren, Geschäftsleuten sowie Haus- und Wohnungsbesitzern kostenlose kriminalpolizeiliche Beratungen durch.

Mit Hilfe der Bürgerinnen und Bürgern möchte die osthessische Polizei auch weiterhin die Einbruchszahlen so gering wie möglich halten. Denn: Jeder Einbruch bringt nicht nur einen finanziellen Schaden mit sich, sondern geht auch mit einem Eindringen in die Privatsphäre einher und sorgt mitunter für ein verloren gegangenes Sicherheitsgefühl in den eigenen vier Wänden.

Kostenlose Einbruchsschutzberatung für Jedermann

Um die Möglichkeit zu haben, mit allen osthessischen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und diese über die Möglichkeiten des Einbruchsschutzes zu informieren, werden die Experten des Polizeipräsidiums Osthessen in den kommenden Monaten auch mit Beratungsangeboten in Fulda präsent sein.

Los geht's am 22. August vor der Stadtwache. Weitere Termine:

- 19. September, vor der Stadtwache in Fulda - 18. Oktober, vor der Stadtwache in Fulda - 15. November, vor der Stadtwache in Fulda

"Wir freuen uns, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger an diesen Tagen an unserem Beratungsstand begrüßen und beraten zu dürfen", betont Marco Hohmann von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. Der Kriminalhauptkommissar ist einer von drei Einbruchsschutzberatern des Polizeipräsidiums Osthessen. "Wir möchten die Menschen über die vielfältigen Möglichkeiten des Einbruchsschutzes aufklären und für ein sicheres zu Hause sorgen", so Hohmann weiter.

Beratungstermine ganz einfach und telefonisch vereinbaren

Übrigens: Die Einbruchsschutzberater kommen für eine individuelle Schwachstellenanalyse auch gerne zu jedem anderen vereinbarten Zeitpunkt direkt zu den Bürgerinnen und Bürgern nach Hause - und das kostenfrei.

Die Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in der Übersicht:

- Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann, Tel. 0661/105-2046 (Landkreis Fulda) - Kriminalhauptkommissar Mike Dorsch, Tel. 06621/932-112 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) - Kriminalhauptkommissar Lorena Decher, Tel. 06641/971-111 (Vogelsbergkreis)

Darüber hinaus informiert die osthessische Polizei regelmäßig auf Twitter, Instagram und Facebook unter @polizei_oh über bevorstehende Veranstaltungen und gibt nützliche Tipps zum Einbruchsschutz.

