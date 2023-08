Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden

Gemarkung Tann (Rhön) (ots)

Auf der Kreisstraße 32 zwischen Tann-Schlitzenhausen und Theobaldshof kam es am heutigen Nachmittag (04.08.23), gg. 13:38 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Es wurde eine Person leicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt circa 85.000 Euro.

Ein Renault Master aus dem Landkreis Fulda, welcher von einem 30-jährigen ungarischen Fahrer geführt wurde, befuhr die K 32 von Tann-Schlitzenhausen in Richtung Theobaldshof. An einer unübersichtlichen Stelle überholte er den vor ihm fahrenden PKW Skoda Fabia aus dem Landkreis Meiningen, welcher von einem 34-jährigen südafrikanischen Fahrer genutzt wurde. Ein entgegenkommender Mercedes-Vito aus dem Wartburgkreis (35-jähriger Fahrer aus Thüringen) bremste angesichts des Überholvorgangs bis zum Blockieren der Reifen. Hierdurch schob sich sein Vito über die Mittellinie auf die Gegenfahrbahn, touchierte den gerade noch eingescherten Renault-Master seitlich und schob diesen in die Außenschutzplanke. Der danach folgende Skoda wurde ebenfalls von dem Mercedes seitlich berührt. Der Renault Master wurde durch die Schutzplanke abgewiesen und landete schließlich im gegenüberliegenden Straßengraben. Der Vito wurde durch den Anprall nach rechts geschleudert und rutschte ebenfalls im Straßengraben. Der Skoda-Fahrer aus Südafrika trug eine leichte Schnittverletzung davon, die ambulant versorgt wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden. Die Strecke wurde während der Unfallaufnahme und Bergung für rund zwei Stunden voll gesperrt. Der Fahrer des Renault-Master wurde zwecks einer Blutentnahme zur Polizeidienststelle verbracht.

Polizeistation Hilders, Schleicher, POK'in

