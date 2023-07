POL-PDMT: Gullideckel ausgehoben

Westerburg (ots) - Ein Zweiradfahrer und dessen Sozius befuhren mit dem Kleinkraftrad die Strecke von Höhn in Richtung Westerburg. Nach der Ortslage Stahlhofen am Wiesensee kam es bei einem Überholmanöver durch einen Pkw zu einer Meinungsverschiedenheit, u. a. durch Gesten durch den Zweiradfahrer. In der Folge bremste der Fahrer vom Pkw das Zweirad aus, sodass es ...

mehr