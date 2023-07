Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Westerburg - Überholvorgang endete in einer handfesten Auseinandersetzung

Westerburg (ots)

Ein Zweiradfahrer und dessen Sozius befuhren mit dem Kleinkraftrad die Strecke von Höhn in Richtung Westerburg. Nach der Ortslage Stahlhofen am Wiesensee kam es bei einem Überholmanöver durch einen Pkw zu einer Meinungsverschiedenheit, u. a. durch Gesten durch den Zweiradfahrer. In der Folge bremste der Fahrer vom Pkw das Zweirad aus, sodass es beinahe zum Unfall mit dem Kleinkraftrad kam.

In der Ortslage Hergenroth musste der Pkw sodann verkehrsbedingt warten. Der Fahrer vom Kleinkraftrad fuhr sodann links an einer Verkehrsinsel vorbei und nahm in der Folge einem Pkw aus Richtung Ailertchen/Halbs kommend die Vorfahrt, sodass dieser behindert wurde und abbremsen musste.

Die ursprüngliche Auseinandersetzung eskalierte dann an einer Ampelanlage in Westerburg. Dort musste das Zweirad und der Pkw verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrer vom Pkw stieg in der Folge wutentbrannt aus und stellte den Fahrer vom Zweirad zur Rede. Die verbale Streitigkeiten endeten schlussendlich in einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den Beiden.

Der Fahrer vom Pkw filmte den gesamten Verkehrsvorgang mit einer Dashcam. Es wurden mehrere Strafanzeigen gegen beide Beteiligte eröffnet und die Videoaufnahmen gesichert.

Die Polizei sucht mögliche Zeugen des Geschehens und den Fahrer des Fahrzeuges, welchem in Hergenroth die Vorfahrt genommen wurde.

