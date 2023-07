Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Elbingen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Elbingen (ots)

Am Donnerstag, 06.07.2023 um ca. 12 - 12:20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße von Elbingen, in Höhe der Ortseinfahrt/Einmündung zur Straße "Zum Roth", aus Fahrtrichtung Hahn am See kommend. Vermutlich touchierte hier ein LKW oder ein anderes höher gebautes Fahrzeug eine solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeigeanlage am rechten Fahrbahnrand. Die Anlage wurde stark beschädigt und ist nicht mehr betriebsbereit. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle.

Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

