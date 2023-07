POL-PDMT: Straßensperrung nach Verkehrsunfall

Horbach (ots) - Am 6.7.2023 kam es gegen 16:00h zum Brand einer Gartenhütte in Horbach. Verletzt wurde hierbei niemand. Die Feuerwehren der VG Montabaur waren im Einsatz. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Pressestelle Telefon: 02602-9226-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

