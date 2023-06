POL-PDLD: Edenkoben - Longboardfahrer auf der K6

Germersheim (ots) - Gestern Abend wurde die Polizei Germersheim alarmiert, weil zwei betrunkene Personen die Passanten in einem Supermarkt in Sondernheim belästigen würden. Auch gegenüber den Polizeibeamten waren die Personen unmittelbar aggressiv, sodass ein 38-Jähriger letztlich in Gewahrsam genommen werden musste. Der Einkauf war somit beendet und die weitere Nacht musste er bei der Polizeiinspektion Germersheim ...

