Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Berauscht am Steuer/Verstoß gegen das Waffengesetz

Lingenfeld (ots)

Am Samstag, gegen 20:35 Uhr wurden ein 23-jähriger PKW Fahrer, sowie seine Beifahrer in der Neustadter Straße in Lingenfeld durch eine Streife der Polizeiinspektion Germersheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim Fahrer konnten durch die Beamten Auffälligkeiten festgestellt werden, die einen Drogenkonsum vermuten ließen. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht, er reagierte auf mehrere Drogenarten positiv. Zudem war der Fahrzeugführer leicht alkoholisiert. Die Weiterfahrt wurde durch die Streife vor Ort für beendet erklärt. Sollte sich der Verdacht im Rahmen der Blutuntersuchung bestätigen, muss der 23-Jährige mit einem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. In der Mittelkonsole des PKW konnte zudem ein Springmesser aufgefunden werden. Das besagte Messer wollte keinem der Fahrzeuginsassen gehören. Diesbezüglich wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet, das Messer wurde sichergestellt.

