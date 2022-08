POL-MFR: (929) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Fürth (ots) - In der Nacht von Freitag (29.07.2022) auf Samstag (30.07.2022) gerieten zwei Personengruppen im Bereich des Burgfarrnbacher Bahnhofes in einen Streit. Ein 25-jähriger Mann erlitt schwere Kopfverletzungen. Die eine Personengruppe - bestehend aus drei jungen Männern und einer Frau - war gegen 02:00 Uhr nachts in der Lagerstraße in Fürth Burgfarrnbach ...

