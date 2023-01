Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: illegale Entsorgung von Reifen

Kirchheimbolanden (ots)

Am 16.01.23, gegen 14:40Uhr, wurde durch einen Verkehrsteilnehmer eine große Anzahl Reifen an einem Waldweg, nahe der L 386, gemeldet. Die Reifen konnten an einem Waldweg an der L 386, nahe der Einmündung L L386/L399, festgestellt werden. Es handelte sich um ca. 100 Auto-/Motorradreifen. Wann die Reifen genau entsorgt wurden, ist nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell