Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Welterod - Brand eines Gartenhauses

Welterod (ots)

Am 06.07.2023 gegen 14:40 Uhr wurde der PI Sankt Goarshausen der Brand eines Gartenhauses in der Ortslage von Welterod gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die freistehende Hütte nahezu vollständig ausbrannte. Der Brandherd war definitiv im Inneren des Gartenhaues zu lokalisieren. Die genaue Brandursache konnte vor Ort nicht ermittelt werden. Möglicherweise kommen jedoch ein Benzinrasenmäher und ein Quad als brandursächlich in Betracht. Die Feuerwehrkräfte aus Welterod, Nastätten und Strüth konnten den Brand zeitnah löschen, sodass neben dem Gartenhaus keine Sachschäden zu verzeichnen waren. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

