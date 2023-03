Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Autofahrer und schwarzen Kleinwagen gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines schwarzen Kleinwagens, der am Dienstag, 28.3.2023, 7.05 Uhr an einem Unfall in Sassenberg beteiligt war. Ein 37-jähriger Sassenberger befuhr mit seinem Pedelec die Drostenstraße in Richtung Von-Galen-Straße. In Höhe eines Supermarktes beabsichtigte der Sassenberger den Kreisverkehr zu überqueren. Plötzlich kam ein schwarzer älterer Kleinwagen aus der Zufahrt des Supermarktes und fuhr in den Kreisverkehr ein. Der Pedelecfahrer bremste so stark, um einen Zusammenstoß zu verhindern, dass er über den Lenker stürzte und sich leicht verletzte. Der Fahrer des Kleinwagens fuhr weiter, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Rettungskräfte brachten den Sassenberger zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Wer hat die Verkehrsunfallflucht beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer und/oder dem älteren schwarzen Kleinwagen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

