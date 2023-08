Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Rotenburg a. d. Fulda (ots)

1.) Verkehrsunfall mit Personenschaden, Bebra-Iba Ein 58-jähriger Kradfahrer aus Celle fuhr am Freitag (04.08.2023) gegen 15.50 Uhr auf der Landesstraße 3250 von Nentershausen bzw. "Triesch" kommend in Richtung Iba. Vor der dortigen Industrieanlage kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, fuhr noch etwa 20 Meter im Straßengraben und stürzte anschließend. Der Kradfahrer wurde dabei schwer verletzt und nach Erstbehandlung vor Ort durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

2.) Verkehrsunfall mit Personenschaden, Bebra Eine 26-jährige PKW-Fahrerin aus Friedberg fuhr mit ihrem Pkw Opel am Freitag (04.08.2023) gegen 17.40 Uhr auf den Parkplatz des McDonalds-Restaurants in Bebra und wollte dort in eine Parkbucht einparken. In in diesem Moment lief ein 4-jähriges Kind (Junge), welches gerade das Schnellrestaurant mit seinen Eltern (aus Bad Hersfeld) verlassen hatte, auf die Fahrbahnfläche direkt in die linke Fahrzeugseite des PKW. Das Kind stürzte so unglücklich, dass der Fuß des Kindes vom Hinterrad des Pkw überrollt wurde. Nach Erstbehandlung vor Ort wurde das Kind durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell