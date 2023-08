POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfallflucht Bad Hersfeld

Bad Hersfeld - Am Freitag, den 04.08.23, zwischen 00:00 Uhr und 15:00 Uhr, parkte ein 47-jähriger Mann aus Bad Hersfeld seinen PKW in der Tiefgarage Stadthaus, Dippelstraße. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde der PKW Ford Focus, hinten links beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne seinen Verpflichtungen nachzukommen. Es entstand Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

