Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Stark alkoholisierte Radfahrer

Eisenach (ots)

Am Samstag wurden im Innenstadtbereich vermehrt Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei konnte gegen Mitternacht zunächst in der Katharinenstraße ein 40-jähriger Radfahrer festgestellt werden, der aufgrund seiner auffälligen Fahrweise einer Kontrolle unterzogen wurde. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Nur kurze Zeit später konnte ein Fahrradfahrer in der Landgrafenstraße festgestellt werden. Auch der 34-Jährige konsumierte im Vorfeld Alkohol. Die Atemalkoholkonzentration betrug bei dem Ortskundigen 2,1 Promille. Beiden Verkehrsteilnehmern wurden, zur Beweissicherung, Blutproben entnommen und entsprechende Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (mm)

