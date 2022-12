POL-HX: Eine schwer verletzte Person nach Unfall zwischen Lkw und Pkw

Warburg (ots) - In der Nacht zu Freitag, 02.12.2022, ist in Warburg eine Spielhalle überfallen worden. Gegen 00:45 Uhr betraten zwei gänzlich in schwarz gekleidete und mit Sturmhauben maskierte Männer die Spielothek am Paderborner Tor. Einer der beiden Männer bedrohte den Mitarbeiter der Spielhalle mit einer Stichwaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. ...

mehr