Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Haftbefehle vollstreckt

Ilmenau (ots)

Am 29. Mai 2023 verübte eine Gruppe von jungen Männern in der Innenstadt von Ilmenau an verschiedenen Tatorten mehrere Straftaten im Kontext von Körperverletzungsdelikten (u.a. ots: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/5520299). Aufgrund der Öffentlichkeitswirksamkeit dieser Taten wurde das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger maßgeblich beeinträchtigt sowie ein großes Medienecho hervorgerufen.

Insbesondere auf Grundlage der unlängst verübten Gewaltdelikte konnte die Polizei zielgerichtete, strafprozessuale Maßnahmen gegen die Tätergruppierung einleiten. Die erfolgreiche Umsetzung erfolgte in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft und dem zuständigen Ermittlungsrichter.

Durch die agierende Tätergruppe wurde im Stadtgebiet von Ilmenau in der jüngsten Vergangenheit verschiedene Delikte verübt. Einige der Taten ereigneten sich auch auf dem Campus der TU Ilmenau. Hierzu hatte die Polizei im Vorfeld bereits Ermittlungen aufgenommen. Durch die Eskalation der Situation am 29. Mai 2023 wurde in Ilmenau allerdings ein nicht hinnehmbares Niveau erreicht, auf welches die Polizei unmittelbar reagierte. Die konkrete Anzahl und der Umfang der Delikte sind gegenwärtig Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Auskünfte hierzu können deshalb nur von der zuständigen Staatsanwaltschaft getätigt werden.

Gegen drei hauptbeschuldigte Personen aus der mutmaßlichen Tätergruppierung (22/m/afghanisch, 22/m/syrisch, 19/m/deutsch) wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Erfurt Haftbefehl beantragt. Zwei der Tatverdächtigen wurden bereits am 01.06.2023 festgenommen. Gegen beide wurde Untersuchungshaft durch einen Ermittlungsrichter angeordnet. Die Personen wurden sodann in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Der dritte Gesuchte versuchte sich den strafprozessualen Maßnahmen zu entziehen, indem er sich über mehrere Tage in einer der Polizei zunächst unbekannten Wohnung versteckt hielt. Koordinierte und zielgerichtete Fahndungsmaßnahmen der LPI Gotha führten am 03.06.2023 allerdings zur erfolgreichen Festnahme des 22-Jährigen. Auch er wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt und ebenfalls im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Heute Nacht kam es gegen 01.00 Uhr in der Krohnestraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen (syrisch), einem 19-Jährigen (sierra-leonisch) und einem 30-jährigen Deutschen. Dabei wurde der 30-Jährige leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen, die Motivlage ist derzeit noch unklar. Beide Täter wurden vorläufig festgenommen. Der 19-jährigen Störer befindet sich derzeit bis Montag in polizeilichem Unterbindungsgewahrsam. Eine richterliche Bestätigung der Maßnahme liegt vor.

Zwischenzeitlich wurde die polizeiliche Präsenz in der Stadt Ilmenau auch anlässlich des an diesem Wochenende stattfindenden Stadtfestes erhöht. Ein enge Abstimmung zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht findet fortlaufend und anlassbezogen statt. Die Polizei betrachtet die Entwicklungen in Ilmenau sehr engmaschig und wird im erforderlichen Fall umgehend tätig, sollte es insbesondere auch durch weitere Personen im Umfeld der oben genannten Gruppierung zu strafrechtlich relevanten Taten kommen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell